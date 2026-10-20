20 günde yargı

Lefkoşa’da kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan K.G. mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, 2024 yılı Eylül ve Ekim aylarında da kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle iki kez tutuklanarak teminata bağlandığı belirtildi. Polis, zanlının serbest kalması halinde yeniden suç işleyebileceğini ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 18 Ekim 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Hamitköy’deki evinde, aralarında çıkan tartışma sonucu kız arkadaşına tokat atarak darp ettiğini söyledi. Şikâyet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirten polis, kız arkadaşının doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp raporu alındığını kaydetti.

Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek zanlının 2024 yılı Eylül ve Ekim aylarında da kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığını ve iki ayrı olay nedeniyle teminata bağlandığını mahkemeye aktardı. Zanlının kız arkadaşına yönelik birçok kez şiddet suçu işlediğini de ifade eden polis, serbest kalması halinde aynı suçları işlemeye devam edebileceğini belirtti ve tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının aynı suçları işlediğine dikkat çekerek, Kadir Güven’in 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

