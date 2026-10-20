Büyük talihsizlik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde dün meydana gelen talihsiz olayda, arkadaşlarıyla birlikte okey salonunda oturan 77 yaşındaki Abdurrahman Nerkiz, işletmenin çatısında bulunan bir tonluk su deposunun üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre olay, saat 14.30 sıralarında Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi üzerinde faaliyet gösteren okey salonunda meydana geldi. İşletmenin çatısında bulunan bir tonluk su deposu, Nerkiz’in oturduğu yerin üst kısmındaki çardağın üzerine düştü. Deponun altında kalan 77 yaşındaki Nerkiz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, her gün rutin olarak Maraş bölgesindeki kahvehaneye giden Abdurrahman Nerkiz, dün de saat 13.00 sıralarında aynı mekâna gitti. Arkadaşlarıyla bir araya gelerek okey oynayan Nerkiz, bir süre sonra meydana gelen talihsiz olayda su deposunun altında kaldı. Ağır yaralanan Nerkiz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği işletmede inceleme yaparak su deposunun düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Olayla ilgili ihmalkârlık ihtimali üzerinde durulduğu, su deposunun bulunduğu işletmeyle ilgili gerekli incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

