Acı gerçek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ‘Politis’ gazetesine verdiği özel demecin dün yayınlanan ikinci kısmında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e iki toplum arasındaki güveni zedeleyen faaliyetleriyle ilgili eleştirilerde bulunduğu belirtildi.

Erhürman, Lokmacı Caddesinde birlikte yürüyüş yapmaları veya her iki tarafta da ortak ziyaretler yapmalarını önerdiğini ancak Hristodulidis “Bunu müzakerelerin başlaması sonrasına bırakalım” dediğini açıkladı.

Erhürman’ın, iki toplumu yabancılaştıran eylemleri kınadığı, Taşınmaz Mal Komisyonu’nu savunduğu, Great Sea Interconnector (GSI) projesi konusunda ise kapsayıcı bir yaklaşım önerdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın bir müzakere ortağı olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e ne kadar güvendiğinin kendisine sorulması üzerine buna olumlu yanıt vermekten kaçındığını yazan gazete, Erhürman’ın bunun aksine “Eylemlerin sözlerden daha güçlü olduğunu” söyleyerek, Rum liderliğinin güveni zedeleyen faaliyetlerini kınadığını kaydetti.

Bununla ilgili “Çarpıcı bir ifşaatta” bulunan Erhürman, Hristodulidis’ten bu faaliyetlerle ilgili bir izahat istediği zaman kendisine “Bunların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin görevi olduğunu ve devam edeceği” yanıtının verildiğini söyledi.

Gazete Erhürman’ın bunu “Çok daha büyük bir hakaret olarak” yorumladığını iletti.

Gazete, Erhürman’ın enerjiyle alakalı açıklamasının ise “Oldukça ilgi çekici olduğuna” işaret etti.

Erhürman, Kıbrıs Türk tarafını dışlamayacak kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmesi halinde, Great Sea Interconnector (GSI) projesinin bir iş birliği fırsatı teşkil edebileceğini de ifade etti.

“Ya ikimizde kazanacağız ya da ikimizde kaybedeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, yaptığı eleştirilere rağmen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümünün ortak bir menfaat olduğunu söylediğini de aktaran gazete, Erhürman’ın “Ya ikimizde kazanacağız ya da ikimizde kaybedeceğiz” dediğini aktardı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026, 10:01