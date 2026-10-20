İlaçla uyutuluyor

Suna ERDEN

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Orhan Sedetaltun’a çarparak ağır yaralanmasına neden olan E.D., mahkemeye çıkarıldı.

Beyin kanaması geçiren ve kafatası, kaburga ile sağ kalça kemiğinde kırıklar oluşan Sedetaltun’un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, ilaçla uyutulduğu açıklandı.

Kaza anında süratli ve dikkatsiz araç kullandığı belirtilen zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, kazanın 18 Ekim 2026 tarihinde saat 18.20 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 0-1’inci kilometreleri içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, çift şeritli yolun sağ şeridinde batı istikametine doğru seyreden zanlının yönetimindeki BMW marka salon araçla, süratli ve dikkatsizlik seyrederken, yaya olarak yolu geçmeye çalışan Orhan Sedetaltun’a çarptığını belirtti.

Polis, direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kontrolsüz şekilde ilerleyerek yolu ikiye ayıran orta refüje sağ ön tekerleğiyle çarptığını kaydetti. Polis memuru; aracın, sağ arka tekerleği refüj üzerinde ve önü batı istikametine bakacak şekilde sağ şerit içerisinde durduğunu ifade etti.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Kaza sonucu yaralanan Orhan Sedetaltun’un Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldığını belirten polis memuru, ilk yardım tedavisinin ardından cerrahi yoğun bakım servisine sevk edilerek müşahede altına alındığını söyledi.

Sedetaltun’un yapılan muayenesinde sağ kalça kırığı, kaburga kırığı ve kafatası kırığı tespit edildiğini aktaran polis, ayrıca beyin kanaması geçirdiğini belirtti. Polis memuru, hayati tehlikesi bulunan yayanın ilaç verilerek uyutulduğunu ve beyindeki kanamanın durdurulabilmesi için ameliyat yapılacağını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, kaza sonrası zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu kaydeden polis, suçun niteliğinin değişebileceğini de belirterek zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

