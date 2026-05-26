2028'de hayata geçirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında hayata geçirilmesi planlanan doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Alanya'dan KKTC'ye uzanacak 97 kilometrelik hattın mühendislik çalışmalarının bu yıl tamamlanması, projenin ise 2028'de hayata geçirilmesi hedefleniyor. Küresel enerji sektörünün paydaşlarını bir araya getiren İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) sonrasında A Haber’e konuşan Bayraktar, KKTC'nin enerji ihtiyacını karşılamak için iki büyük proje üzerinde çalıştıklarını belirtti. Projede yalnızca KKTC'nin enerji ihtiyacının karşılanması değil, Doğu Akdeniz'de olası yeni doğalgaz keşiflerinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması da hedefleniyor. Bakan Bayraktar, ilerleyen dönemde ters akış sistemiyle Akdeniz gazının KKTC üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştırılabileceğini söyledi. Bayraktar, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan arasında geliştirilen yeni elektrik iletim projesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. "Elektriğin TANAP'ı" olarak tanımlanan Güney Elektrik Koridoru projesiyle Azerbaycan'dan gelecek yenilenebilir enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının planlandığını söyledi. Projeye Avrupa'dan yeni ülkelerin de ilgi gösterdiğini belirten Bayraktar, fizibilite çalışmaları için önemli bir aşamaya geçildiğini ifade etti. Bayraktar, "İnşallah en kısa zamanda hükümetler arası anlaşmaya, belki devlet başkanlarımızın imza atacağı bir anlaşmaya dönüşecek" dedi. Karadeniz'deki doğalgaz üretimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, 2028 yılında üçüncü fazın tamamlanmasıyla birlikte 16-17 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının yerli üretimle karşılanabileceğini söyledi. Yeni sondaj gemileriyle üretimin artırıldığını ifade eden Bayraktar, Eflani kuyusunda devam eden keşif çalışmalarından da umutlu olduklarını belirtti.