Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aracında 17 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu kalıntısı içeren cam pipo bulunan T.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten mahkeme; zanlının 75 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir kefilin 750 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Şemet; 16 Mayıs tarihinde saat 02.30 sıralarında zanlı T.K.’nın kullanımındaki araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada yaklaşık 17 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu kalıntısı içerdiğine inanılan bir adet cam piponun bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru Şemet, zanlının olayın ardından aynı gün mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, mahkemeden zanlı için uygun bir teminat emri talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; zanlının davaları görüşülünceye kadar serbest kalmasına karar verdi. Mahkeme; zanlının 75 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir kefilin 750 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.