Sevinç gözyaşları döktü

Hüseyin ÇİÇEK

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, “Kamu görevlisi tarafından sirkat” suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, 10 tonluk su deposunun kamu menfaati amacıyla belediye ambarına götürüldüğü ve ticari amaçla kullanılmadığı gerekçesiyle suçun unsurlarının oluşmadığına hükmetti. Yaklaşık 6 yıldır devam eden davanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Latif, “Ben kendim için değil, bölge halkı için aldım” diyerek mahkemeye teşekkür etti.

Ticari amaçlı kullanmadı

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da, 2019 yılında, 2 belediye çalışanıyla, Devlet Emlak Malzeme Dairesi binası üzerinden 10 tonluk su deposunu sökmekle suçlanan ve “Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat” suçlamasıyla yargılanan, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’in davası dün sona erdi. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Latif’i suçsuz bularak beraat ettirdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Devlet Emlak Malzeme Ofisi binasında bulunan 10 tonluk su deposunun, sanık olan belediye başkanının talimatıyla sökülerek belediye ambarına götürüldüğünün ihtilafsız olgu olduğunu belirtti. Ancak sirkat suçunun oluşabilmesi için kişinin bir malı sahibinden sürekli olarak yoksun bırakma niyetiyle almış olması gerektiğine dikkat çekildi.

Mahkeme; huzurundaki meselede su deposunun tehlike arz ettiği gerekçesiyle söküldüğünü, ilk etapta belediyeye ait ambara götürüldüğünü, herhangi bir ticari amaçla kullanılmadığını ve kamu menfaati doğrultusunda hareket edildiğini değerlendirdi. Bu nedenle iddia makamının davasını makul şüpheden ari şekilde ispatlayamadığı sonucuna varılarak Ahmet Latif’in beraatine karar verildi.

Duygu dolu anlar yaşandı

Kararın ardından mahkeme önünde duygusal anlar yaşandı. Eşi ve kendisini desteklemeye gelenlerle kucaklaşan Latif, gözyaşlarına hakim olamadı. Mahkeme çıkışında açıklama yapan Latif, yaklaşık 6 yıllık zorlu bir sürecin sona erdiğini belirterek, baskı altında kalmadan karar üreten mahkemeye teşekkür etti. Latif, “Ben kendim için bir şey almadım, bölge halkı için aldım. Zamanında bunu yargıya taşımaya gerek olmadığını söyledim ancak dinletemedim. Yargı, suçsuz olduğumuz yönünde karar üretti. Bundan sonra Mesarya Bölgesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.