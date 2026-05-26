Tüm şansını yitirdi

Suna ERDEN

Gönyeli’de alkollü araç kullanarak, kazaya neden olan 24 yaşındaki E.S. soruşturma için götürüldüğü karakolda olay çıkardı. Polis memuruna saldıran zanlı suçüstü tutuklandı.

Zanlı, “polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, itale-i lisan ve uygunsuz tavır hareket” suçlarından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Hakkında 11 adet açık dosya bulunduğu belirtilen zanlının daha önce beş kez teminata bağlanmasına rağmen suç işlemeye devam ettiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 24 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.50 sıralarında Alayköy Çemberi’nde meydana gelen alkollü trafik kazasıyla bağlantılı olarak Gönyeli Polis Karakolu’nda celp edildiğini söyledi. Polis, zanlıya “alkollü araç kullanmak” suçundan bildirim yapıldıktan sonra tutuklanmak istendiğini ancak nefesinde yüzde 180 promil alkol tesiri altında sarhoş bir vaziyette görevli memura saldırdığını anlattı.

Polis, zanlının eliyle memurun çenesine vurup onu yere düşürdüğünü kaydetti. Polis memuru; zanlının olay sırasında “Kazadan mı beni içeri sokacaksınız” diyerek bağırıp hakaret ettiğini söyledi.

Suçları saymakla bitmedi

Polis; zanlı hakkında 12 Ocak 2019 tarihinde Güzelyurt’ta işlediği darp meselesiyle ilgili dosya tanzim edildiğini ancak kendisine tebligat yapılamadığını belirtti.

Polis; zanlının 7 Ocak 2022 tarihinde Lefkoşa’da “kasti hasar, özel hayatın gizliliğini ihlal, tecavüzi alet taşıma, rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket” suçlarını işlediğini, 26 Ocak 2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminata bağlandığını söyledi.

Polis; zanlı, 20 Eylül 2023 tarihinde Girne’de işlediği “darp, kanunsuz bıçak taşıma ve itale-i lisan” suçlarından yine mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığını açıkladı. Zanlının 4 Ocak 2024 tarihinde de Lefkoşa’da işlediği darp meselesiyle ilgili de hakkında dosya tanzim edildiğini kaydeden polis, 12 Ağustos 2024 tarihinde ise Gönyeli’de yine “polisi darp, görevinden men etmek, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket” suçlarını işlediğini, hakkında Lefkoşa Kaza Mahkemesi Savcılığı’nda halen dosyası bulunduğunu açıkladı.

Mahkeme emirlerine uymadı

Zanlının 24 Aralık 2024 tarihinde Girne’de “mahkeme emrine riayetsizlik” suçunu işlediğini ve hakkında dosya hazırlandığını kaydeden polis; 23 Şubat 2025 tarihinde yine Girne’de “kanunsuz uyuşturucu madde taşıma ve tasarrufu ile kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından teminata bağlandığını, dosyayla ilgili soruşturmanın halen sürdüğünü söyledi.

Polis; zanlı hakkında 23 Mart 2026 tarihinde de Girne’de işlediği “mahkeme emrine riayetsizlik” suçuyla ilgili de devam eden bir soruşturma bulunduğunu ifade etti.

Kesilen cezaları ödemedi

Polis; zanlının 3 Eylül 2025 tarihinde Gönyeli’de “sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak” suçlarından ceza aldığını ancak cezayı ödemediği için hakkında dosya hazırlandığını belirtti. Polis; bunun yanında 4 Mart 2026 tarihinde “üniformalı polisin dur emrine riayet etmemek” suçundan zanlıya ceza kesildiğini ancak yine ödeme yapılmadığı için dosya tanzim edildiğini kaydetti.

Yıllardır suç işliyor

Polis memuru; zanlının 2019 yılından itibaren sürekli suç işlediğini, hakkında hazırlanan dosyaların çoğunun kendisine tebliğ edilemediğini ve yargılanmaktan kaçtığını söyledi. Polis ayrıca; zanlının geçmiş trafik suçları nedeniyle sürüş ehliyetinin iptal edildiğini ancak buna rağmen araç kullanmaya devam ettiğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Dava aşamasında 11 dosyası var

Savcı Cansu Lefkonuklu ise zanlının toplam 11 açıkta meselesi bulunduğunu, serbest kalması halinde yeniden suç işleme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, 20 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme 5 kez şans verdi

Mahkemede söz alan zanlı ise cezaevine gönderilmek istemediğini söyledi.

Duruşmaya bakan yargıç, zanlının geçmişte birçok kez teminata bağlanmasına rağmen suç işlemeye devam ettiğini belirtti. Yargıç “Beş kez mahkeme sana şans verdi ancak teminatla serbest olduğun süre içerisinde suç işlemeye devam ettin” diyerek zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

