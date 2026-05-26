Esnaf mutsuz

Ömer KADİROĞLU

Kurban Bayramı öncesi haraketlilik bekleyen esnaf, umduğunu bulamadı. Lefkoşa’nın Metropol Çarşısı’nda faaliyet gösteren esnaf, eskiden bayramlarda yaşanan yoğunluğun artık görülmediğini, vatandaşların yalnızca zorunlu ihtiyaçlarına yöneldiğini dile getirdi.

Geçmiş yıllarda müşterilerin farklı renk ve modellerde birden fazla ürün satın aldığını söyleyen esnaf, günümüzde ise çoğu kişinin tek ürün alamaz duruma geldiğini aktardı.

Esnaf, yaşanan durgunluğun nedeninin ise alım gücünün düşmesi ve pahalılık olduğunu dile getirdi. Esnaf, “Ekonomik kriz nedeniyle umutlu değiliz. İnsanlar anca marketlere para yetiştiriyor ve öncelikleri mutfak olduğu için gıdaya harcama yapıyor. Eskiden bayramlarda bir heyecan vardı ancak şimdilerde bayram özelliğini yitirmeye başladı” dedi.

Ne dediler…?

Gülhan Kaptan

“Bayram nedeniyle bir hareketlilik var ancak beklentimizin altındadır. Geçtiğimiz yıllarda bayram üzeri çok büyük hareketlilik oluyordu ancak vatandaşın alım gücünü kaybetmesi satışlara yansıyor. Eskiden gelen müşterilerimiz beğendiği kıyafetin üç- dört rengini alırken şimdilerde sadece ihtiyaçlarını alıyorlar. Bunun ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Beklentimiz insanların alım gücünün artması ve rahatlıkla alışveriş yapabileceği ortamların oluşmasıdır. Bayramlarımız eskiden çok daha güzeldi. İnşallah eskileri özletmeyecek gelecekte de çok daha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle.”

Havva Türkkal

“İşlerimiz iyi gidiyor fakat eskisi gibi değildir. Eskiden alışverişe gelenler özellikle bayramlarda çocuklarını eşini ve kendi giyinir hatta yardıma muhtaç çocuklara da kıyafet alırdı ancak şu anda insanlar sadece çocuklarını giydirebiliyorsa şükrediyorlar. Bayram için beklediğimiz bir hareketlilik yok. Eskisi gibi değildir. Bundan sonrası için satışlarımızın iyi gitmesi için bizler de çabalıyoruz ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle hepimiz etkileniyoruz. Fiyatlarımız genel olarak piyasanın altında olduğu için tercih edilen bir mağazayız ve elimizden geldiğince de insanlara fiyat konusunda yardımcı oluyoruz.”

Ayten Ünsal

“Satışlar iyi gidiyor ancak eskisi gibi değil. Bayram dolayısıyla biraz hareketlilik var ancak eski bayram önceleri gibi değil. Eskiden bayramlarda herkes bir çikolata olsun almaya gelirdi ancak eski bayramların tadı artık kalmadı. Piyasa genelinde bir durgunluk var çünkü insanlar alım gücünü kaybetti. Bayrama özel fiyatlarla müşterilerimize çikolatalarımızı sunuyoruz. Caramel ailesi olarak herkese iyi bir bayram geçirmelerini dileriz.”

Özhan Güzeloğlu

“Piyasada ciddi bir bayram alışverişi yoktur. Ekonomik kriz nedeniyle umutlu değiliz. İnsanlar marketlere para ancak yetiştiriyor ve öncelikleri mutfak olduğu için oralara harcamalar yapıyor. Biz gelen müşterilerimizin durumunu ve ekonomik krizi bildiğimiz için alışveriş yapanlara ödemede kolaylıklar sağlıyoruz. Ciddi oranda artışlar olmasına rağmen biz geçen senenin fiyatları ile zam yapmadan satış yapıyoruz. Eskiden bayramlarda bir heyecan vardı ancak şimdilerde bayram özelliğini yitirmeye başladı.”