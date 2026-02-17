262 gün gizlendi

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Ürdünlü E.N.T.A. Lefkoşa’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildi. Tutuklanan zanlı, “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru; 15 Şubat 2026 tarihinde saat 20.20 raddelerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Mehmet Akif Caddesi üzerinde devriyede bulunduğu sırada zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine muhaceret kontrolü yapıldığını aktardı. Polis, yapılan kontrolde, zanlının 29 Mayıs 2025 tarihinden itibaren toplam 262 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nde inceleme yapılması gerektiğini kaydeden polis, zanlının ihraç edilmesi amacıyla ilgili dairelerle yazışmalar gerçekleştirileceğini ifade etti. Polis, bu işlemlerin tamamlanabilmesi için 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026, 09:45