İkisi de tutuklandı

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Kıbrıslı Rum R.Z. (E-60) ve C.C. (K-41) uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandı. Zanlılar “kokain tasarrufu” suçundan mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 7 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 12 Şubat 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında, Metehan Sınır Kapısı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim kapsamında, R.Z.’nin kullanımındaki ve C.C.’nin yolcu olarak bulunduğu aracın kontrol edildiğini anlattı. Polis, yapılan aramada, zanlıların tasarrufunda yaklaşık 3,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını ve haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak aleyhlerine 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini kaydeden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini ifade etti.

Polis memuru; yürütülen soruşturma kapsamında zanlı C.C.’nin Girne’de meydana gelen kokain ve metamfetamin türü uyuşturucu tasarrufu suçundan açıkta meselesi bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve beklenen analiz sonuçları bulunduğunu belirterek, zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.

