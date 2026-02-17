Yüzüne yumruk attı

Gönyeli’de evliliklerinden olma çocuklarına bağırdığı gerekçesiyle eski eşiyle tartıştığı ve bu esnasında darp suçu işlediği iddia edilen H.T. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Eski eşinin saçlarını çektiği, yüzüne yumruk attığı ileri sürülen zanlı “darp, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis memuru; zanlının 15 Şubat 2026 tarihinde saat 16.20 raddelerinde Şht. Mustafa Sakallı Sokak ile Atatürk Caddesi yol kavşağında eski eşi F.A. ile “çocuklara karşı yüksek sesle konuşması” hususunda tartıştıklarını söyledi.

Polis, tartışma esnasında zanlının yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiğini belirtti. Polis, zanlının eski eşini çekiştirdikten sonra, saçlarını çekip yüzüne yumruk vurmak suretiyle darp ettiğini kaydetti.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

