Acılı aile feryat etti

Ömer KADİROĞLU

Girne’de 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin yargı süreci 5 yılın ardından tamamlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Mehmet Eren Düzce, bir yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Ağır Ceza Heyeti, kazanın meydana gelmesinde hem sanığın hem de maktulün kusurlu olduğunu belirtirken, ancak ana etkenin Kenan Kurtdemir’in yaptığı kural ihlalleri olduğunu belirtti. Kurtdemir’in annesi Sezal Kurtdemir, açıklanan kararın ardından “Benim oğlumun da hayatı vardı” diyerek gözyaşı döktü.

Ayrıntılı değerlendirme yapıldı

Kararı okuyan Yargıç, dosya kapsamındaki tüm tanık ifadeleri, uzman raporları, olay yeri inceleme bulguları ve teknik verilerin ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Mahkeme; Kenan Kurtdemir’in kanında 198 miligram alkol tespit edildiğini, tali yoldan anayola giriş yapacağı sırada hızını düşürdüğünü ancak yeterli dikkat ve özeni göstermeden anayola çıktığını kaydetti.

Yargıç, görüş mesafesinin açık olduğunu, Kenan Kurtdemir’in anayola kontrolsüz şekilde giriş yaptığını ve sanığın önüne çıktığını kaydetti. Yargıç, yolda öncelik hakkının da Mehmet Eren Düzce’de olduğunu vurguladı.

Mahkeme, sanığın ise hız sınırı 65 kilometre olan yolda 85 kilometre hızla seyrettiğini, kavşağa yaklaşırken hızını azaltması gerekirken bu yükümlülüğe uymadığını ve yolun ıslak olmasına rağmen gerekli dikkat ve tedbiri almadığını belirtti.

Ana kusur teşkil etti

Yargıç, Kenan Kurtdemir’in 198 promil alkollü olmasının, aracı ihtiyatsız ve halkı tehlikeye atacak şekilde kullanmasının ve dikkatsizce anayola çıkmasının kazanın oluşumunda ana kusur teşkil ettiğini; Mehmet Eren Düzce’nin ise süratli ve dikkatsiz araç kullanmasının kazaya etken unsur olduğunu söyledi. Ağır ceza yargıcı, bu çerçevede her iki tarafın da kusurlu olduğunu ancak kusur ağırlığının Kurtdemir’de daha fazla olduğunu kaydetti.

Yargıç, Mehmet Eren Düzce’nin mesleğinin şoför olması nedeniyle trafik kurallarına riayet konusunda daha yüksek bir dikkat ve özen yükümlülüğü bulunduğunu, buna rağmen kavşakta hızını düşürmediğini ve yol şartlarını dikkate almadığını kaydetti.

Yargıç, sanığın suçunu kabul etmiş olmasını, avukatı aracılığıyla mahkemeden özür dilemesini ve yargılanmadan önce tazminat ödenmesini sağlamasını ise lehine takdir edilen unsurlar olarak sıralandığını belirterek, bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

“Benim oğlumun da hayatı vardı”

Kurtdemir’in annesi Sezal Kurtdemir, açıklanan kararın ardından “Benim oğlumun da hayatı vardı” diyerek gözyaşı döktü.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 17 Ocak 2021 tarihinde saat 06.20 sıralarında Şht. Ast. Sb. Cemil Akın Sokak’ta meydana geldi.

Kenan Kurtdemir yönetimindeki PH 670 plakalı Suzuki marka araç, tali yoldan anayol konumundaki Uğur Mumcu Caddesi’ne dikkatsiz şekilde giriş yaptı. Bu sırada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Mehmet Eren Düzce (21) yönetimindeki PU 878 plakalı Mercedes marka araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrularak yol kenarındaki taş duvar ve çeşitli sabit cisimlere çarparak durdu. Kazada yaralanan Kenan Kurtdemir, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

