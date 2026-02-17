Karar yarına kaldı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan sanık Fatma Ünal dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Savcılık, davanın ön duruşmalarının tamamlandığını belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesine havale edilmesini talep etti. Duruşma, karar için 18 Şubat Çarşamba gününe ertelendi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve sanık Avukatı Doğa Zeki hazır bulundu. Duruşmada meselenin tahkikat memuru Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Polis

Çavuşu Bilger Koral’ın aktardığı olgular, mahkemede yeniden okundu.

Savcı Damla Güçlü, dosyanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesinde yeterli şahadet bulunduğunu ifade etti.

Sanık avukatı Doğa Zeki de, istintak hakkı saklı kalmak kaydıyla davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine itirazlarının olmadığını ifade etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, duruşmanın 18 Şubat Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.

