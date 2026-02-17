Mercedes’i yaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Paşaköy’de cumartesi gün park halindeki bir araçta çıkan yangının kundaklama sonucu meydana geldiği belirlenirken, olayla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında S.Ö (E-40) tutuklandı. Tasarrufunda uyuşturucu da bulunan zanlı mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı.

Polis, 14 Şubat 2026 tarihinde Paşaköy’de park halinde bulunan E.Ş.’nin kullanımındaki MK 134 plakalı araçta, saat 04.00 sıralarında yangın çıktığını söyledi. Polis, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar meydana geldiğini ifade etti.

Polis memuru, yürütülen ileri soruşturma kapsamında S.Ö’nün aracın ön kaputu ile sileceklerinin üzerine kasten yanıcı madde döküp ateşe vererek aracın hasar görmesine sebep olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, tutuklanan şahsın üstünde yapılan aramada ise, tasarrufunda içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeriğinde inanılan iki kağıt parçası bulunduğunu aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken emareler bulunduğunu belirten polis, zanlının soruşturmanın selameti açısından tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.