3 gün hücrede

Gönyeli’de B.D.’nin (E-38) evinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuş-turucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru, 29 Kasım tarihinde 10.30–10.40 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Mü-dürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından zanlının Gönyeli’de bulunan ikametgahında mahkeme emri ışı-ğında arama yapıldığını belirtti.

Polis, söz konusu aramada 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü olduğuna inanılan madde tespit edile-rek emare olarak alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru; meseleyle ilgili soruşturmanın çok yeni olduğunu, alınan emarenin analize gönderile-ceğini ifade etti.

Zanlının uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiğine dair araştırma yapacaklarını kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; hakkında “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan soruşturma yürütülen zan-lının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

