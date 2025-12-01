‘Kıbrıs sorunu çözülmeli’

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Doğu Akdeniz’de yeni bir düzenin oluşturulmasının ve Kıbrıs sorununun çözülmesinin bölge için kritik önemde olduğunu söyledi.

Katimerini gazetesinde yayımlanan habere göre Barrack, Türk-Yunan ilişkilerinde köprü işlevi görme niyetinde olan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasıyla ilgilendiğini belirtti. Barrack, “Doğu Akdeniz’de Türk-Yunan ilişkilerinin iyileştirilmesi için nasıl bir yol haritası üretilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıtında, dünyada gözlemledikleri sürecin, geçmişin acılarını bir kenara bırakıp yeni bir çerçeve oluşturma çabası ve dinamiği olduğunu ifade etti.

Bu yeni çerçevenin Yunanistan ve Türkiye’den başlaması gerektiğini dile getiren Barrack, iki büyük ülkenin geçmişte yaşanan olaylar için hâlâ tartışmalarını sürdürmesinin anlamlı olmadığını savundu. Doğu Akdeniz’de yeni bir düzenin ve iş birliği şeklinin gerekli olduğunu belirten Barrack, ABD’nin bu sürece köprü olmayı hedeflediğini kaydetti.

Barrack, iki ülke arasında Doğu Akdeniz’de bir forum oluşturulmasının iyi bir yol haritası olabileceğini ve her şeyin iletişimle başladığını ifade etti. Kıbrıs’ın bölge sorunlarının çözümünde kritik bir öneme sahip olup olmadığı sorusuna karşılık, “Sağlıklı bir vücudun merkezinde apse oluşması mümkün değildir; vücudun her parçasının iyileşmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu. Barrack, Kıbrıs’ın çözüm sürecine dahil edilmesini umduklarını sözlerine ekledi.

