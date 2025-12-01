‘Hepimiz zordayız’

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Metropol bölgesinde kuyumculuk, giyim ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren esnaf, ekonomik durgunluk ve artan maliyetler nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini dile getirdi.

Yükselen kiralar, vergiler, elektrik ve personel giderlerinin işlerini olumsuz etkilediğini ifade eden esnaf, hükümetten piyasa istikrarını sağlamasını, vergileri ve mali yükleri azaltmasını ve özel sektörün yanında olmasını beklediklerini söyledi.

Ne dediler…?

Hüseyin Karasu (Karasu Gold)

“İşlerimiz yaz aylarının bitmesi ve okulların açılması ile durdu. Her geçen yıl bir önceki yılı arar olduk. Maliyetlerimizi yükselten etkenler; vergiler ve lisans ödemeleri ile personel giderlerinin artmasıdır. Diğer yandan dükkan kiraları elektrik derken girdi maliyetleri çok yükseldi. Biz dünya ile endeksli fiyat politikası sürdürdüğümüz için rast gele fiyat arttıramıyoruz. Yetkililerden beklentimiz fiyatları kontrol edip istikrarı yakalamalarıdır.”

Özhan Güzeloğlu (O’Style)

“İnternet üzerinden yapılan alışverişler ve insanların Rum tarafına kayması olumsuz yönde bizleri etkiliyor. Ülkede uygulanan kargo ve gümrük fiyatlarının yüksek olması da fiyatlara yansıyor. Asgari ücretle geçinen insanlar rahat alışveriş yapamıyor. Gerçekten açlık sınırında yaşayan insanımız çok fazladır. Marketlerde sürekli olarak fiyatlar değişiyor ve halkın alım gücünü etkiliyor. İnsanlar artık kalite yerine fiyata bakıyor.”

Laden Deniz (Fellahoğlu Kuyumculuk)

“İşlerimiz şu an durgun gidiyor. Caddemizde sadece aybaşlarında bir hareketlilik oluyor. Kuyumcu sektöründe en durgun zamanı yaşıyoruz. Doların dengede durması nedeniyle çelik, gümüş, gözlük ve saat ürünlerimizde aynı indirimli fiyatlarla devam ediyoruz. Bu noktada devlet yetkililerinden beklentimiz halkımızı refaha ulaştırmaları ve özel sektörün yanında olmalarıdır.”

Ayşen Buğdaycı (Jan Jan Butik)

“İşlerimiz şu anda çok iyi gitmiyor. Piyasa durgun ve bunun ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İnsanların öncelikleri beslenme olduğu için kıyafet ve diğer alışverişlere çok yönelmiyor. Ayrıca Türkiye’den mallar Rum tarafına vergisiz gidiyor ancak bize gelen ürünlerden çok yüksek gümrük vergileri alınıyor. Gümrük ücretlerinin yüksek olması elektrik, su ve döviz olarak ödenen dükkan kiraları maliyetlerimizi yükseltiyor. Yetkililerden beklentimiz bir sistemle bu yaşanan sorunların giderilmesidir.”

Bilgin Çevik (Pera Pırlanta Kuyumculuk)

“Vergilerin ve gümrüklerin çok yükselmesi, devletin ekstra vergiler koyması, kiraların döviz olması ve dövizin yükselmesi maliyetlerimizi arttırıyor. Yetkililerden beklentimiz bu sorunlara el atmaları, vergileri düşürmeleri ve esnafa da vatandaşa da destek olmalarıdır.”

Derya Alp (Derya Butik)

“İşlerimiz çok süper değil ama iyi gidiyor. Çarkı döndürüyoruz. Geçtiğimiz yıla kıyasla bazı markaların satışında çok az düşüş var ancak genelde düz bir çizgide gidiyoruz. Bunun için çok uğraş veriyoruz. KKTC’nin bu ekonomisinde özel işinizi yürütmek çok kolay değildir. Her türlü riskle karşı karşıyayız ve bu riskleri kendiniz çözmek zorundasınız. Elektriklerin sürekli kesilmesi iş yerlerimize maliyetler çıkartıyor. Şu anki hükümetten hiçbir beklentim yoktur.”