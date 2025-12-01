Unutulduğunu sandı

Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir iş yerinden içki, sigara ve gözlük çaldıktan sonra ülkeden çıkış yapan M.C.D. aylar sonra yakalandı. İş yerinden bin 76 Euro değerinde ürün çalan zanlının önceki gün ülkeye giriş yaparken tespit edildiği açıklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Polis memuru; zanlının 25 Mart 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir iş yerinden 102 Euro değerinde 4 adet Jack Daniels marka içki, 952 Euro değerinde 4 adet Ray-Ban marka güneş gözlüğü ve 22.5 Euro değerinde Kent Black marka karton sigara çaldıktan sonra ülke dışına çıktığının tespit edildiğini aktardı.

Polis, bu tespitin ardından zanlı hakkında arama emri çıkarıldığını belirtti.

Zanlının 29 Kasım tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken tespit edilerek, tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının yasal statüsünü dikkate alarak 15 günü aşmayacak şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

