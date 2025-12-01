Ayıp be Αντροπη ρε

Suna ERDEN
Hafta sonunda ‘Black Friday’ indirimleri nedeniyle güneye akın eden Kıbrıslı Türklerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.
Özellikle dün indirimlerin son günü olması nedeniyle güneydeki mağazalara ve marketlere akın eden Kıbrıslı Türkler milyonlarca liralık alış-veriş yaptı.
Fakat dün akşam saatlerinde güneyden kuzeye dönüşlerde geçiş süresi iki saate kadar uzadı.
Metehan Sınır Kapısı’ndaki Rum polisleri muhaceret işlemlerini kasıtlı bir şekilde ağırlaştırınca, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Rum muhaceret memurlarına tepkisini dile getiren Kıbrıslı Türklere, herhangi bir izahat yapılmadığı gibi, uygulanan taktiğin tamamen siyasi amaçlı olduğu görüldü.
Yaşanan işkenceli geçişten sonra kuzeye dönen vatandaşlar şikayetlerini telefonla Diyalog Haber Merkezine bildirdi.
Rum polisinin Kıbrıslı Türklere kasıtlı bir şekilde oyalama taktiği güttüğünü belirten vatandaşlar “biz ilişkilerin gelişmesini istiyoruz ve Rum çarşısına para bırakıyoruz. Onlar bize “gelmeyiniz” mesajı veriyor.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bu sorunu Rum lideri Nikos Hristodulidis’le ele almasını ve ciddi uyarılarda bulunmasını isteyen vatandaşlar “yapılacak ilk görüşmede bu konuyu ele almalı. Hatta yeni kapı açılmazdan önce Metehan’da üçüncü geçidin açılmasını sağlamalıdır” dedi.
Metehan KKTC kapısındaki Türk polislerinin seri hizmet verdiğine dikkat çeken vatandaşlar, bunun örnek alınmasını istedi.
Foto: Metehan (kullanılmamış foto)
Güneydeki geçiş kapısındaki işkencenin esas nedeni rum muhaceret polisleri değildir.Esas neden ahlak yoksunu,hak hukuk yemeye alışmış kendilerini açıkgöz zanneden kişilerden kaynaklanmaktadır.Şöyleki;Kuyruğun olduğu yola bağlanan tüm tali yollar kuzeye geçmeye çalışan kuyruğa girmeyi alışamamış arabalarla dolar.Hatta karşı yönden gelip de yolda üçlü donüş yapıp kısa mesafeden kaynamaya bile yeltenenler var.Sonuç olarak ana kuyrukta bekleyenlerin süresi doğal olarak uzamaktadır.kuyrukta olanlar korna çalarak bunları uyarmış olsalar da bu durum devam eder ve çevreye de büyük rahatsızlık oluyor.Rumun yerinde ben olsam bu durumda vatandaşlarının huzuru için gecişi dogru dürüst kuyrüğa girene kadar kapıyı tam kapatırım.
Dostum , kesinlikle doğru ahlâki turkvari bir konuya değindin. Ama Türkler yozlaşmıştir. Hep sahtelik, hile, yalan, çalma...
Ama Rum muhaceratında ( siyasetinde ) da şeytanlık vardır. O da mutlaktır.