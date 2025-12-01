Ayıp be Αντροπη ρε

Suna ERDEN

Hafta sonunda ‘Black Friday’ indirimleri nedeniyle güneye akın eden Kıbrıslı Türklerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

Özellikle dün indirimlerin son günü olması nedeniyle güneydeki mağazalara ve marketlere akın eden Kıbrıslı Türkler milyonlarca liralık alış-veriş yaptı.

Fakat dün akşam saatlerinde güneyden kuzeye dönüşlerde geçiş süresi iki saate kadar uzadı.

Metehan Sınır Kapısı’ndaki Rum polisleri muhaceret işlemlerini kasıtlı bir şekilde ağırlaştırınca, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Rum muhaceret memurlarına tepkisini dile getiren Kıbrıslı Türklere, herhangi bir izahat yapılmadığı gibi, uygulanan taktiğin tamamen siyasi amaçlı olduğu görüldü.

Yaşanan işkenceli geçişten sonra kuzeye dönen vatandaşlar şikayetlerini telefonla Diyalog Haber Merkezine bildirdi.

Rum polisinin Kıbrıslı Türklere kasıtlı bir şekilde oyalama taktiği güttüğünü belirten vatandaşlar “biz ilişkilerin gelişmesini istiyoruz ve Rum çarşısına para bırakıyoruz. Onlar bize “gelmeyiniz” mesajı veriyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bu sorunu Rum lideri Nikos Hristodulidis’le ele almasını ve ciddi uyarılarda bulunmasını isteyen vatandaşlar “yapılacak ilk görüşmede bu konuyu ele almalı. Hatta yeni kapı açılmazdan önce Metehan’da üçüncü geçidin açılmasını sağlamalıdır” dedi.

Metehan KKTC kapısındaki Türk polislerinin seri hizmet verdiğine dikkat çeken vatandaşlar, bunun örnek alınmasını istedi.

Foto: Metehan (kullanılmamış foto)