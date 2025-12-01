Başarı diledi

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sıla Usar İncirli’yi tebrik etti.

Üstel, kurultaya katılan diğer adaylar Erkut Şahali ve Asım Akansoy’u da olgunluk ve demokrasiye yaptıkları katkılar nedeniyle kutladı.

Başbakan, siyasi partilerde gerçekleşen yarışların olgunlukla tamamlanmasının demokratik kültürün en değerli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Parti kurultaylarının demokratik olgunluk içinde sonuçlanmasının ülke siyaseti için önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Üstel, İncirli’yi bir kez daha tebrik ederek, Kıbrıs Türk halkının ortak hedefleri doğrultusunda devlet kurumları ve halkın menfaatleri için üretilecek her yapıcı katkının değerli olduğunu kaydetti.

Başbakan, kurultay sonuçlarının Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne, demokrasiye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

