3 kişi yaralandı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele–Ercan ana yolu üzerinde, Sütlüce kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 45 yaşındaki Osman Öztürk hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı. Öztürk’ün iki gün önce ülkeye tatil amacıyla geldiği öğrenildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Emre Çelik (E-27) yönetimindeki ZLC 934 plakalı araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı yönde ilerleyen aracı sollamaya çalıştı. Bu esnada, karşı istikametten gelen Sinan Doğan (E-33) yönetimindeki NS 772 plakalı araçla çarpışma meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, sürücüler Emre Çelik ve Sinan Doğan ile ZLC 934 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Osman Öztürk ve Mustafa Bakır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak kazada ağır yaralanan ZLC 934 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Osman Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumunun tespiti amacıyla geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

