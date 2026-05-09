Panik yaşadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hintkeneviri ve uyuşturuculu sigara ele geçirilirken, mesele kapsamında S.G. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Cenk Teran; 7 Mayıs tarihinde zanlı S.G.’nin tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Alınan ihbarın değerlendirilmesi üzerine saat 20.30 sıralarında Tuzla bölgesine gidildiğini belirten polis, S.G.’nin tespit edilerek kontrol altına alındığını anlattı.

Polis memuru Teran, zanlının polisi fark ettiği anda elinde tutmakta olduğu ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigarayı yere attığını kaydetti.

Zanlının bulunduğu bölgede yapılan incelemelerde ise şeffaf poşet içerisinde 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu ifade eden polis, yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddenin zanlıya ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Ele geçirilen maddelerin emare olarak alındığını belirten polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın henüz yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken emareler bulunduğunu kaydeden polis, mahkemeden zanlı hakkında ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.