Bin pişman oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir süpermarkete giden Nijerya uyruklu, T.E.(E-18), içki reyonundan bin 200 TL değerinde tekila çaldı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen zanlının evinde yapılan aramada, marketten çalınan tekila bulundu. Öğrenci olan zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Kaya; zanlının, 27 Nisan’da, saat 09.30 sıralarında bir süpermarketin içki reyonundan, bin 200 TL değerindeki tekilayı sirkat ettiğini açıkladı. Güvenlik kamera kaydı görüntüleri sonucu zanlının belirlendiğini ve önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını aktaran polis, zanlının evinde çalınan tekilanın bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme; zanlının 25 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 500 bin TL tutarında, şahsı kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.