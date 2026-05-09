İsim vermedi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye’ye giriş konusunda tahdidi bulunan 15’in üzerinde kişinin kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı.

Liderler toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Erhürman, söz konusu gelişmeyi doğrulayarak, “Evet, böyle bir gelişme yaşandı. Ben de o kişilere tek tek bu gelişmeyi bildirdim” dedi.

Erhürman, kararın birkaç gün önce gerçekleştiğini belirterek, “Bu belli sayıda arkadaşımızdır. 15'in üstünde bir rakamdan bahsediyorum. Bu konudaki istişarelerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sürecin ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayan Erhürman, diplomatik temasların sürdüğünü ve konunun takip edilmeye devam edileceğini de kaydetti.

