Rahat durmadı

Lefkoşa’da Adli Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim esnasında aracında uyuşturucu bulunan H.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bu yılın mart ayında da uyuşturucu suçundan tutuklanan ve soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılan zanlı hakkında bu kez tutuklu yargı kararı verildi.

Polis memuru; 1 Mayıs tarihinde saat 21.00 sıralarında İrsen Küçük Spor Tesisleri içerisinde bulunan araç park alanında, Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildiğini anlattı. Polis, yapılan denetim sırasında, zanlının kullanımında bulunan UJ 675 plakalı araçta arama yapıldığını belirtti. Polis, arama sonucu aracın ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan sigara paketi, şeffaf naylon ve sakız kutusu içerisinde toplam yaklaşık 18 gram ağırlığında sentetik cannaibonid türü (bonzai) türü uyuşturucu maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, maddenin bulunmasının ardından suçüstü hali gereği tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ve sonucun önceki gün çıktığını söyledi. Polis, analiz sonucuyla ele geçirilen maddenin uyuşturucu olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 2026 yılı Mart ayında benzer suçtan teminata bağlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.