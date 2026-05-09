Eski günleri arar olduk

Ömer KADİROĞLU

Ekonomik krizin etkisiyle satışların eskisi gibi yoğun olmadığını belirten Lefkoşa esnafı, Anneler Günü münasebetiyle hafif bir hareketlilik yaşandığını söylüyor. İndirim kampanyalarıyla satışların bugün bir miktar daha artmasını hedefleyen işletme sahipleri, hediye almak isteyen vatandaşların güneye gitmeden önce kuzeydeki fiyatlara bakmasını istiyor.

Diyalog aracılığıyla tüketicilere seslenen Lefkoşa esnafı, bazı müşterilerin kuzeydeki fiyatlara bakmadan güneye giderek alış-veriş yapmasından üzüntü duyduklarını söylüyor. İşletmeciler “mümkün olan en az kar oranıyla satışlarımızı artırmayı hedefliyor, halkımızın da bunu görmesini istiyoruz” diyor.

Ne dediler…?

Fikriye Özkin (Özkin Home Garden)

“Satışlarımız piyasada ekonomik sıkıntılar yaşanmasına rağmen iyi gidiyor. Anneler Günü dolayısıyla biraz daha hareketli günler geçiriyoruz. Mağazamızda her bütçeye uygun ürünlerimiz bulunuyor. Kahve makinaları, bahçe mobilyaları, nevresim takımları, mutfak araç gereçleri ve geniş bir ürün yelpazesini müşterilerimize sunuyoruz. Özel günlerde kampanyalar yapıyoruz ve bu kampanyalarla müşterilerimize de kolaylıklar sağlıyoruz. Başta kendi annem ve kayınvalidem olmak üzere tüm annelerimizin bu özel günlerini kutluyorum.”

Gülhan Kaptan (Gülhan Büyük Beden Giyim)

“Satışlarımızda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre azalma vardır. Ekonomik kriz, vatandaşların alım gücünü kaybetmesi bu yıl Anneler Günü alışverişlerini olumsuz etkiliyor. Anneler Günü hareketliliği yaşıyoruz ancak eskisi gibi bir canlılık maalesef yok. Biz büyük beden giyimle hizmet veriyoruz. Anneler gününe özel kasada yüzde 10 indirim kampanyası yaptık ve her bütçeye uygun ürünlerimizle hizmet veriyoruz. Çok değerli ve kıymetli annelerimizin sadece bu özel günde değil her zaman kıymetlerini bilmeliyiz.”

Ferdi Sevinç (Sevinç Kuyumculuk)

“İşlerimiz eskisi gibi olmasa da idare etmeye çalışıyoruz. Piyasa durgun ve bunun nedeni hayat pahalılığı ve insanların alım gücünü kaybetmesidir. Kuyumculuk sektörü lüks oldu ve işlerimiz eskisi gibi değildir. Anneler Günü nedeniyle bir hareketlilik var ancak eskisi gibi değildir. Anneler Günü’ne özel kampanyalar yaptık. Altın çeşitlerinde yüzde 25, saatlerimizde yüzde 40 ve pırlanta takılarda yüzde 40 indirim kampanyası hazırladık. Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günlerini kutluyorum.”

Bilge Okur (Hedera Çiçek Evi)

“Satışlarımız eskisinden biraz daha düşüktür. Özel günlerde bir hareketlilik yaşıyoruz ancak o da bu sene Anneler Günü’nde eskisi gibi değildir. Anneler Günü’ne özel kampanyalarla orkidelerimiz bin 180’den başlayıp 2 bin 280 TL’ye kadar, kesme güllerimiz 150 TL’den başlayıp 300’e kadar, saksı çiçeklerimiz ise 580 TL’den başlayıp 12 bine kadar değişen fiyatlarla halkımıza hizmet veriyoruz. İnsanlar eskisi gibi alışveriş yapmıyor. İnsanlar zaruri ihtiyaçları dışına çok çıkmak istemese de özel günlerde piyasada genel olarak bir hareket yaşanıyor. Her bütçeye göre Anneler Günü hediyesi mevcuttur. Değer yandan kesme çiçeklerimiz içinde bulunan kasımpatılarımız 350 TL, gerberalarımız 150 TL tanesi ve lilyumlarımız 860 TL’den adedi satılıyor. En değerli varlıklarımız olan annelerimizin bu özel günlerini kutluyoruz.”