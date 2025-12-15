3 sürücü tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü trafik ekipleri, ülke genelinde önceki gece gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 2 bin 525 araç sürücüsünü kontrol etti. Kontroller sırasında çeşitli trafik suçlarından 377 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda 51 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları arasında en çok görülenler şunlar oldu: 154 sürücü yasal hız sınırını aşarak araç kullanmak, 23 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9 sürücü sigortasız araç kullanmak, 10 sürücü muayenesiz araç kullanmak ve 28 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak. Ayrıca, 8 sürücü emniyet kemeri takmadı, 4 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandı, 4 sürücü trafik ışıklarına uymadı, 21 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadı. Diğer trafik ihlalleri ise toplam 111 olarak kaydedildi.

Denetimlerde ayrıca 2 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı belirlendi.

Polis, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, sürücüleri tedbiri elden bırak-mamaları konusunda uyardı.





Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025, 10:05