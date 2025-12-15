Üretimde artış var

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’ya kurulan açık pazarda, domatesin kilosu 40 liraya kadar geriledi. Üretimdeki artışın fiyatlara yansıdığı pazarda, sebze ve meyve fiyatları da çeşitlilik gösterdi.

Salatalık 50 lira, portakal ve limon 40 lira, havuç 50 lira, sarımsak ise 15 liradan alıcı bekledi.

Patates, patlıcan, kabak ve sarma lahana 60 lira, çiçek lahanası 40 liradan tezgahta yer aldı.

Pazarda ayrıca brokoli 70 lira, biber 80 lira, avokado 80 liradan satıldı. Kestane 380 lira, çilek 250 lira, cennet hurması ve kivi 180 lira, ayva, armut ve üzüm 150 liradan alıcı bekledi.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kestane: 380 TL

Çilek (Paket): 250 TL

Bezelye: 200 TL

Cennet Hurması: 180 TL

Mantar: 180 TL

Kivi: 180 TL

Zeytin: 150 TL

Ayva: 150 TL

Armut: 150 TL

Üzüm: 150 TL

Kolakas: 150 TL

Acı Biber: 120 TL

Elma: 100 TL

Taze Fasulye: 100 TL

Avokado: 80 TL

Biber: 80 TL

Brokoli: 70 TL

Soğan: 70 TL

Nar: 70 TL

Kereviz: 65 TL

Muz: 65 TL

Patates: 60 TL

Patlıcan: 60 TL

Kabak: 60 TL

Sarma Lahana: 60 TL

Havuç: 50 TL

Salatalık: 50 TL

Greyfurt: 50 TL

Mandalina: 50 TL

Domates: 40-50 TL

Portakal: 40 TL

Limon: 40 TL

Çiçek Lahana: 40 TL

Sarımsak: 15 TL





Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025, 09:56