Üretimde artış var

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’ya kurulan açık pazarda, domatesin kilosu 40 liraya kadar geriledi. Üretimdeki artışın fiyatlara yansıdığı pazarda, sebze ve meyve fiyatları da çeşitlilik gösterdi.
Salatalık 50 lira, portakal ve limon 40 lira, havuç 50 lira, sarımsak ise 15 liradan alıcı bekledi.
Patates, patlıcan, kabak ve sarma lahana 60 lira, çiçek lahanası 40 liradan tezgahta yer aldı.
Pazarda ayrıca brokoli 70 lira, biber 80 lira, avokado 80 liradan satıldı. Kestane 380 lira, çilek 250 lira, cennet hurması ve kivi 180 lira, ayva, armut ve üzüm 150 liradan alıcı bekledi.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Kestane: 380 TL
Çilek (Paket): 250 TL
Bezelye: 200 TL
Cennet Hurması: 180 TL
Mantar: 180 TL
Kivi: 180 TL
Zeytin: 150 TL
Ayva: 150 TL
Armut: 150 TL
Üzüm: 150 TL
Kolakas: 150 TL
Acı Biber: 120 TL
Elma: 100 TL
Taze Fasulye: 100 TL
Avokado: 80 TL
Biber: 80 TL
Brokoli: 70 TL
Soğan: 70 TL
Nar: 70 TL
Kereviz: 65 TL
Muz: 65 TL
Patates: 60 TL
Patlıcan: 60 TL
Kabak: 60 TL
Sarma Lahana: 60 TL
Havuç: 50 TL
Salatalık: 50 TL
Greyfurt: 50 TL
Mandalina: 50 TL
Domates: 40-50 TL
Portakal: 40 TL
Limon: 40 TL
Çiçek Lahana: 40 TL
Sarımsak: 15 TL
Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025, 09:56
Alışverişimiz Güney’e kaydı Pahalılıktan KKTCde Alışverişimiz azalmıştır Markrtlerde eski Yoğunluk be Alışveriş Olmuyor ! Buna Üretim Çoğaldı mı dersiniz yani ?