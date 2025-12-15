Bölge koruma altında

İskele’ye bağlı Boğaziçi Köyü’nde bir mandırada şap hastalığı şüphesi üzerine bölgedeki giriş-çıkışlar kontrol altına alındı. Polis, Belediyeler, Sivil Savunma ve Veteriner Dairesi ekipleri koordineli şekilde sahada önlem ve denetim çalışmalarına başladı. Yetkisiz kişilerin bölgeye girmesi engellenirken, giriş-çıkışlar sınırlı tutuluyor.

Veteriner Dairesi ve teknik ekipler, numune toplama ve saha denetimlerini yürütüyor. Ayrıca hayvanların aşılanması ve çiftçilerin bilgilendirilmesi çalışmaları için ekipler sahada görev yapıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 70–80 büyükbaş hayvanda görülen klinik belirtiler sonrası alınan numunelerin Türkiye Şap Enstitüsü’ne gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini açıkladı.

Yapılan olağanüstü toplantıda Veteriner Dairesi ve üniversitelerden uzmanların katılımıyla bir Teknik Komite kuruldu. Komite, olası pozitif sonuçlarda acil eylem planını devreye alacak. Yetkililer, vatandaşların ve hayvan sahiplerinin sabırlı ve dikkatli olmalarını istedi.

Toplantı düzenlendi, kararlar alındı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvancılıkta olası Şap hastalığına yönelik olarak, bakanlık koordinesindeki ilgili tüm kuruluşların katılımıyla dün toplantı yapılarak bazı kararlar alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, önceki gün Boğaziçi Köyü/İskele bölgesinde bir mandrada70-80 civarında büyük baş hayvanda uzun süredir tüm dünyada devam eden şap hastalığı semptomları gözlemlendiğine dikkat çekilerek, hayvanlardan alınan numunelerin, acilen Türkiye Şap Enstitüsü’ne tahlil maksadıyla gönderildiğini tahlil sonuçlarının beklendiği kaydedildi.

Teknik Komite oluşturuldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bu çerçevede yapılan toplantıda alınan kararları şöyle sıraladı:

"Veteriner Dairesi başkanlığında, ülkemizdeki üniversiteler ve konusunda uzmanlardan oluşan Teknik Komite oluşturuldu; Olası bulaş olduğu değerlendirilen hayvancılık bölgesinde tedbir amaçlı giriş çıkışlar kontrol altına alındı."

Türkiye Şap Enstitüsü’ne gönderilen numunenin pozitif çıkması durumunda alınması gereken tedbirlere yönelik olarak da; Hayvancılık sektörünün korunması maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan koordine neticesinde ilk etapta 200 bin doz aşının teminine yönelik koordinasyon tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Bulaş olasılığına karşın tüm küçük ve büyükbaş hayvan popülasyonunun aşılanması için ekipler oluşturulmuştur. Sektörde alınacak tedbirler hakkında Veteriner Dairesi ve Teknik Komite önderliğinde Hayvancılar Birliği ve hayvancılara bilgilendirme yapılmış, tedbirler hakkında bilgilendirici broşür hazırlanmış." denildi.

İnsan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi yok

Bu hastalığın insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmadığı da vurgulanan açıklamada, et ve süt ürünlerinin tüketilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı, alınan tedbirler hayvancılığın korunmasına yönelik olduğunu, bu konuda her türlü sorunun muhatabının da Veteriner Dairesi başkanlığındaki teknik komite olduğu kaydedildi.