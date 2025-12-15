Lefkoşa Aile Mahkemesi’nin koruma emrine rağmen, eski eşinin evine giderek, şiddet tehdidinde bu-lunan M.D. tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün ek süre alındı.

Polis, zanlının Alayköy’de meydana gelen "şiddet tehdidi ve koruma emrine riayetsizlik" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı hakkında 13 Mart 2025 tarihinde Lefkoşa Aile Mahkemesi tarafından verilen L.D.’ye 100 metre yaklaşmaması hakkında koruma emri verildiğini söyledi. Polis, zanlının 13 Aralık 2025 tarihinde bu emre riayet etmeyerek, Alayköy’de sakin L.D.’nin ikametgâhına gittiğini, çocuklar M.D. ile ilgili bir konuda tartıştıkları esnada eski eşine ”Sen karışma dilini keserim” diyerek, şiddet tehdidinde bulundu-ğunu belirtti.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, Gönyeli’de tespit edile-rek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı hakkında koruma emrine riayetsizlik ve şiddet tehdidi suçların-dan soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydetti.

Polis, ayrıca Lefkoşa Aile Mahkemesi mukayyitliğinden alınması gereken ifadeler olduğunu da belirte-rek, bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

