Büyük ölçekte deprem olması durumunda yetkili birimlerin hazırlık ve koordinasyonunun sı-nanması amacıyla 12-13 Aralık’ta Larnaka’da “Artemis 2025” kod isimli arama kurtarma tatbi-katı gerçekleştirildi.

Alithia gazetesinin “Larnaka’da Richter Ölçeğiyle 7,1 Şiddetinde Deprem Senaryosu” başlıklı haberine göre; tatbikat Larnaka kenti ve kazasında, “Köfünye’deki” (Geçitkale) Afetle Mücadele Özel Birimi’nde ve “Zigi”de (Terazi) gerçekleştirildi.

Rum Sivil Savunma Teşkilatı Basın Sözcüsü Panayotis Liasidis tatbikatta, Larnaka’nın güney sahillerinde gerçekleşen Richter ölçeğine göre 7,1 şiddetinde deprem nedeniyle ağır yıkım ya-şanması, çok sayıda kişinin enkaz altında kalması sonucu kara ve deniz unsurlarının müdahalesi senaryosunun canlandırıldığını söyledi.

Liasidis AB’nin de finansör ortaklığında gerçekleştirilen tatbikatın Rum Sivil Savunma Teşkila-tı tarafından, İtfaiye Teşkilatı ve Ambülans biriminin iş birliğinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

