Zanlı sayısı 4’e çıktı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından C.E. (E-19), A.G. (E-19) ve A.E.’nin (E-20) ikametgahında ele geçirilen 30 gram uyuşturucu maddeyle ilgili bir kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında zanlı sayısı 4’e çıkarken, D.D. (E-25) mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ilk etapta tutuklanan 3 zanlıyla uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla tutuklandığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 12 Aralık 2025 tarihinde saat 19.30 raddelerinde alınan bir ihbar üzerine zanlıların Şht. Üsteğmen Mustafa Orhan Sokak’ta bulunan ikametgahında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince arama yapıldığını aktardı.

Polis memuru; yapılan aramada mutfak odasındaki masa üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve söz konusu maddenin emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru; zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, 3 zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, yapılan sorgulamalarda uyuşturucu maddeyi D.D.’den temin ettiklerini söylediklerini aktardı. Polis, bunun üzerine D.D.’nin önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

