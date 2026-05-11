328 sürücü rapor edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 328 kişi kontrol edilirken, 2 sürücü tutuklandı. Denetimlerde en çok karşılaşılan ihlaller arasında aşırı hız ilk sırada yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre, denetimlerde toplam 2 bin 12 araç sürücüsü incelenirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 328 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 45 araç trafikten men edilirken, iki sürücü ise tutuklandı.

Denetimlerde en çok karşılaşılan ihlaller arasında aşırı hız ilk sırada yer aldı. 111 sürücünün yasal hız sınırını aştığı tespit edildi.

Alkollü araç kullanımı nedeniyle 12 sürücü hakkında işlem yapılırken, 3 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı belirlendi. Ayrıca 8 sürücünün sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan diğer ihlaller arasında, 11 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 9 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ve 12 sürücünün muayenesiz araç kullandığı kaydedildi.

Denetimlerde 31 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, bir sürücünün ise kamu taşıma işletme izni olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edildi.

Bunların dışında kalan 130 sürücü hakkında ise “diğer trafik suçları” kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, trafik denetimlerinin sürücülerde farkındalık oluşturmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.