Yazık oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa–Lefkoşa ana yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 37 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Atamurat Narbayev hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; kaza, saat 22.00 sıralarında Gazimağusa–Lefkoşa ana yolu Çanakkale Göleti yakınlarında meydana geldi. İbrahim Bülbül yönetimindeki VU 217 plakalı araç, Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Atamurat Narbayev’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan Narbayev hastaneye götürülürken ambulansta yaşamını yitirdi.

Kaza mahalline gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, araç sürücüsü tutuklandı.