Havalar ısındı fiyatlar düştü

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda yaz mevsiminin etkisiyle bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş oldu. Pazarda domatesin kilosu 120, salatalık 50 liradan satıldı. Düşük fiyatlı ürünler arasında pancar 70 lira, salatalık 50 lira, mor sarma ve havuç 60 lira seviyelerinde yer aldı. Soğan 25 ile 50 lira arasında değişirken, patlıcan 50 lira, sarma 40 lira ve kıvırcık marul 40 liradan satıldı.Pazarda en yüksek fiyatlardan biri asma yaprağında 900 liraya kadar çıkarken, yeşil erik ve sarı fasulye 350 liradan alıcı buldu. Üzüm çeşitleri 300 liradan satışa sunulurken, kapya biber, Kaliforniya biber, bulibery ve sarımsak 250 lira seviyelerinde yer aldı. Meyve grubunda kayısı 220 ile 350 lira arasında değişirken, şeftali ve nektarin 220 liradan satışa çıktı. Çilek 200 liradan satılırken, elma 100 ile 120 lira arasında değişti. Armut ve sivri biber 200 liradan tezgâhlarda yer aldı. Sebze grubunda brokoli 120 liradan satılırken, domates 100 ile 120 lira arasında değişti.

Pazar yerinde bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 900 TL

Yeşil erik: 350 TL

Sarı fasulye: 350 TL

Üzüm çeşitleri: 300 TL

Kapya biber: 250 TL

Kaliforniya biber: 250 TL

Bulibery: 250 TL

Sarımsak: 250 TL

Armut: 200 TL

Sivri biber: 200 TL

Ayşe kadın fasulye: 200-250 TL

Kayısı: 220-350 TL

Şeftali: 220 TL

Nektarin: 220 TL

Çilek: 200 TL

Elma: 100-120 TL

Brokoli: 120 TL

Yeni dünya: 80-100 TL

Domates: 120 TL

Enginar: 100 TL

Muz: 85-90 TL

Dolma biber: 80 TL

Çarli biber: 80 TL

Mango: 80 TL

Bakla: 80 TL

Kabak: 80 TL

Karnabahar: 80 TL

Pancar: 70 TL

Avokado: 70 TL

Salatalık: 50 TL

Mor sarma: 60 TL

Havuç: 60 TL

Soğan: 25-50 TL

Patlıcan: 50 TL

Sarma: 40 TL

Kıvırcık marul: 40 TL