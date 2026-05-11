Havalar ısındı fiyatlar düştü

Abdullah SUİÇMEZ
Lefkoşa’da kurulan açık pazarda yaz mevsiminin etkisiyle bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş oldu. Pazarda domatesin kilosu 120, salatalık 50 liradan satıldı. Düşük fiyatlı ürünler arasında pancar 70 lira, salatalık 50 lira, mor sarma ve havuç 60 lira seviyelerinde yer aldı. Soğan 25 ile 50 lira arasında değişirken, patlıcan 50 lira, sarma 40 lira ve kıvırcık marul 40 liradan satıldı.Pazarda en yüksek fiyatlardan biri asma yaprağında 900 liraya kadar çıkarken, yeşil erik ve sarı fasulye 350 liradan alıcı buldu. Üzüm çeşitleri 300 liradan satışa sunulurken, kapya biber, Kaliforniya biber, bulibery ve sarımsak 250 lira seviyelerinde yer aldı. Meyve grubunda kayısı 220 ile 350 lira arasında değişirken, şeftali ve nektarin 220 liradan satışa çıktı. Çilek 200 liradan satılırken, elma 100 ile 120 lira arasında değişti. Armut ve sivri biber 200 liradan tezgâhlarda yer aldı. Sebze grubunda brokoli 120 liradan satılırken, domates 100 ile 120 lira arasında değişti.
Pazar yerinde bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Asma yaprağı: 900 TL
Yeşil erik: 350 TL
Sarı fasulye: 350 TL
Üzüm çeşitleri: 300 TL
Kapya biber: 250 TL
Kaliforniya biber: 250 TL
Bulibery: 250 TL
Sarımsak: 250 TL
Armut: 200 TL
Sivri biber: 200 TL
Ayşe kadın fasulye: 200-250 TL
Kayısı: 220-350 TL
Şeftali: 220 TL
Nektarin: 220 TL
Çilek: 200 TL
Elma: 100-120 TL
Brokoli: 120 TL
Yeni dünya: 80-100 TL
Domates: 120 TL
Enginar: 100 TL
Muz: 85-90 TL
Dolma biber: 80 TL
Çarli biber: 80 TL
Mango: 80 TL
Bakla: 80 TL
Kabak: 80 TL
Karnabahar: 80 TL
Pancar: 70 TL
Avokado: 70 TL
Salatalık: 50 TL
Mor sarma: 60 TL
Havuç: 60 TL
Soğan: 25-50 TL
Patlıcan: 50 TL
Sarma: 40 TL
Kıvırcık marul: 40 TL
Fiyatların Düşmesi Enflasyona bağlıdır ! KKTCdeki Yüzde 50 - 60 Enflasyonla Fiyatların düşmesini kim bekleyebilir ki ?