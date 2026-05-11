Kıbrıs iklimine uygun

Mormenekşe’de ülke koşullarına en uygun arpa ve buğday çeşitlerini belirlemek amacıyla kurulan deneme parsellerinde 4 arpa ve 2 buğday çeşidi öne çıktı.

Mormenekşe’de oluşturulan 10 dönümlük deneme parseline Kasım ayı sonunda 11 arpa ve 4 buğday çeşidi ekildi. Çeşitlerin hastalıklara dayanıklılığını tespit edebilmek amacıyla deneme sürecinde bitki koruma ürünü kullanılmadı.

Denemede, bir çeşit dışında GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, Çukurova Araştırma Enstitüsü ve Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından ıslah edilen çeşitler kullanıldı.

Mesarya Tarım Merkezi Direktörü Kemal Zurnacılar, üreticilerden en fazla gelen soruların çeşitlerin daha önce ülkede denenip denenmediği, hastalıklara ve kuraklığa dayanıklılığı, erkenciliği ve verimiyle ilgili olduğunu söyledi.

Kıbrıs ikliminin genel olarak kurak olduğunu belirten Zurnacılar, bu nedenle erkenci çeşitlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Yeni geliştirilen çeşitlerle denemelere devam edeceklerini kaydeden Zurnacılar, hedeflerinin “iyinin daha iyisini bulmak” olduğunu söyledi.

Çeşitlerin dört başlık altında değerlendirildiğini belirten Zurnacılar, en önemli kriterin erkencilik olduğunu, ardından tane ve ot verimi, yatmaya dayanıklılık ve hastalıklara dayanıklılığın geldiğini ifade etti.

Denemelerde öne çıkan arpa çeşitlerinin Aziz Bey, Ayhan, Nadsa ve Reşat Bey olduğunu belirten Zurnacılar, Reşat Bey çeşidinin KKTC Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile Türkiye Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edildiğini söyledi.

