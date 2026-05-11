Şüphe doğru çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da şüpheli görülen kiralık aracın sürücüsü E.S. (E-52), tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlının aracında ve daha sonra Alsancak’ta bulunan evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Şemet,8 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında Gazimağusa’da bir araç park yerinde, Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak değerlendirilen E.S.’nin kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı. Polis memuru Mehmet Şemet, zanlının tutuklanmasının ardından Girne’ye bağlı Alsancak bölgesinde bulunan ikametgahında da arama gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan aramada, yine uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet sarma sigara ile bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Ele geçirilen maddelerin incelenmek üzere analize gönderileceğini ifade eden polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, alınacak ifadeler ve yapılacak incelemeler bulunduğunu belirterek mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın selameti açısından zanlı E.K.’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.