Düşmanca zihniyet devam ediyor

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde son dönemde yükselen söylemlerle atılan adımların, Kıbrıs Türk halkına yönelik düşmanca zihniyetin halen devam ettiğini, hatta giderek arttığını gösterdiğini belirtti.

“Güven yaratıcı önlem” adı altında sunulan taleplerin toplumlararası güveni topyekûn ortadan kaldırdığını belirten Üstel, “Bu adımlar barışa değil çatışmaya, dostluğa değil düşmanlığa hizmet ediyor. Kıbrıs Türk halkı, Rum toplumunun dini değerlerine, bayrağına ve kutsallarına her zaman saygı göstermiştir. Halkımız, aynı saygıyı karşı taraftan da beklemektedir.” dedi.

Başbakan Üstel, Rum basınındaki bir gazetede yer alan Beşparmak Dağları’ndaki bayrağın kaldırılması, Baf’taki Kemal Atatürk Caddesi’nin isminin değiştirilmesiyle ilgili köşe yazısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kabul edilmez

Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

“Rum basınında, özellikle de Rum Lider Nikos Hristodulidis'e yakınlığıyla bilinen, Rum liderin en sıkı destekçilerinden Fileleftheros gazetesinde, ‘güven yaratıcı önlem’ adı altında Beşparmak Dağları’ndaki şanlı bayrağımızın kaldırılmasına yönelik yapılan çağrılar haddini aşan ve kabul edilmez çağrılardır.

Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık iradesinin sembolü olan bayrağımızın kaldırılması yönündeki hiçbir talep bizim için dikkate değer değildir ve yok hükmündedir.

Diğer yandan, sözde ‘barış’ ve ‘iyi niyet’ çağrıları yapan Rum tarafının, ulusumuzun önderi, Kıbrıs Türk halkının izinde yürümekten onur duyduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan cadde isimlerini değiştirmeye kalkışması da ayrı bir düşmanca tutum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Baf’taki Kemal Atatürk Caddesi’nin isminin değiştirilmesi kararı da Rum tarafındaki zihniyetin gerçek yüzünü açıkça göstermektedir.”

Halkımız, aynı saygıyı karşı taraftan da beklemektedir

Kıbrıs Türk halkının, geçmişte olduğu gibi bugün de değerlerine, bayrağına, devletine ve Anavatan Türkiye ile olan bağlarına sahip çıkmaya devam edeceğini kaydeden Başbakan Üstel “Kıbrıs Türk halkı, Rum toplumunun dini değerlerine, bayrağına ve kutsallarına her zaman saygı göstermiştir. Halkımız, aynı saygıyı karşı taraftan da beklemektedir.” dedi.

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“‘Güven yaratıcı önlem’ adı altında sunulan bu adımlar ve talepler, toplumlararası güveni topyekûn ortadan kaldırmakta; barışa değil çatışmaya, dostluğa değil düşmanlığa hizmet etmektedir.

Adada kalıcı barışın ve huzurun yolu karşılıklı saygıdan geçmektedir. Ancak Türk varlığını hazmedemeyen, Enosis hayalleriyle hareket eden çevrelerin attığı bu tür adımlar, iki halk arasındaki güveni zedelemektedir.

Bilinmelidir ki; ay yıldızlı bayraklarımız ilelebet dalgalanmaya devam edecek, Beşparmak Dağları’ndaki şanlı bayrağımız da bu topraklardaki asırlara dayanan varlığımızın sembolü olmayı sürdürecektir.”