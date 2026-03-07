Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde toplam 3 bin 40 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 329’u sürat suçu başta olmak üzere çeşitli kural ihlallerinden dolayı 607 sürücü rapor edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik denetimleri kapsamında Lefkoşa’da bin 685 araç sürücüsü kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucu 188 sürücü yasal hız sınırını aştığı, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında, 7’si sigortasız, 4’ü emniyet kemeri takmadan, 10’u muayenesiz, 30’u seyrüsefer ruhsatsız, 15’i araç ışık kurallarına uymamak ve 80’i diğer trafik suçlarından toplam 336 sürücü aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekipleri 32 aracı trafikten men etti.

İskele’de yapılan denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler kontrol edildi; olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik denetimleri kapsamında bin 355 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucu 141 sürücü yasal hız sınırını aştığı, 5’i alkollü içki tesiri altında, 8’i sigortasız, 2’si sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan, 4’ü muayenesiz, 27’si seyrüsefer ruhsatsız, 7’si araç ışık kurallarına uymamak ve 72’si diğer trafik suçlarından toplam 271 sürücü aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 39 araç trafikten men edilirken, bir sürücü tutuklandı.

Denetimler, hem asayişin sağlanması hem de trafik güvenliğinin korunması amacıyla yoğun şekilde sürdürülecek.