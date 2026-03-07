İhraç işlemi devam ediyor

Ülke genelinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde KKTC’de kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu R.O.A. (E-24), M.S.M. (E-28) ve F.A.P. (E-23) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatıldığı belirtilerek, ek süre talep edildi. Zanlılardan birinin 5 Haziran 2019 tarihinden itibaren 2 bin 464 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların 4 Mart 2026 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Haspolat’ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsü içerisinde Demirhan Karakolu’nda görevli ekip tarafından tespit edildiklerini söyledi.

Polis, gerçekleştirilen devriye sırasında şüpheli görülen şahıslar hakkında muhaceret kontrolü yapıldığını anlattı.

Polis, yapılan kontrolde Nijerya uyruklu R.O.A.’nın 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 460 gün, M.S.M.’nin 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren 693 gün ve F.A.P.’nin ise 5 Haziran 2019 tarihinden itibaren 2 bin 464 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinde soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların ihraç edilmesi için gerekli daireler ile yazışmalar yapıldığını ancak henüz cevap alınmadığını ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

