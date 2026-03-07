Dünya rekoru

İstatistik Kurumu’nun yayımladığı Kadın İstatistikleri, ülkede evlilik ve boşanma sayılarının neredeyse başa baş olduğunu ortaya koydu. Açıklanan verilere göre bir yıl içinde bin 104 çift evlenirken bin 47 çift boşandı. Kadına yönelik şiddet vakalarında özellikle darp olaylarının öne çıktığı istatistikler, kadınların istihdama katılımının erkeklere göre düşük kaldığını ve karar alma mekanizmalarında erkeklerin ağırlıkta olduğunu da gösterdi.



İstatistik Kurumu, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınladığı Kadın İstatistiklerini bu yıl da kamuoyu ile paylaştı.

Veriler, kadınların istihdama, erkeklere oranla daha az katılabildiğini ortaya koyarken, bu oran erkeklerde yüzde 60, kadınlarda yüzde 35,3 olarak kayıtlara geçti.

Kamudaki üst kademe yöneticisi pozisyonunda erkek oranının yüzde 64, kadın oranının yüzde 36 olması, karar alma süreçlerinde de erkeklerin çoğunlukta olduğunu gösterdi.

Öte yandan veriler, KKTC’deki kadınların dünya genelindeki kadınlardan daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

Darp vakalarında artış oldu

İstatistik Kurumu’nun Polis Genel Müdürlüğü, Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nden derlediği verilere göre, özellikle “darp” vakalarında dikkat çeken bir artış izlendi.

Beş yıllık değerlendirme sonucunda, kadınlara yönelik fiziksel şiddet vakaları hem mutlak sayı hem de oransal olarak artış gösterdi.

2025 yılı verilerine göre, darp yüzde 43,8 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 9,4 ile Elektronik Haberleşme Yasası'na aykırı hareket etmek, yüzde 8,4 ile rahatsızlık vermek, yüzde 6,2 ile telefonda tahkir edici arama/mesaj, yüzde 6 ile şiddet kullanma tehdidi izledi.

2025 yılında kadına karşı toplam bin 28 suç işlenirken, “darp” yüzde 30 ile en çok Lefkoşa ilçesinde, Elektronik Haberleşme Yasası'na aykırı hareket etmek yüzde 29 ile en çok Girne ilçesinde, rahatsızlık yüzde 44 ile en çok Lefkoşa ilçesinde, telefonda tahkir edici arama/mesaj yüzde 30 ile en çok Gazimağusa ilçesinde, şiddet kullanma tehdidi yüzde 29 ile en çok Girne ilçesinde gerçekleşti.

KKTC’deki kadınlar uzun yaşıyor

KKTC’de 2023 yılı için doğumda beklenen yaşam süresi erkeklerde 80,3 yıl, kadınlarda ise 83,5 yıl olurken, 2024 yılında bu süre erkeklerde değişmezken, kadınlarda 84,2’ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre, 2024 yılı için doğumda beklenen yaşam süresi dünya genelinde 73,3 yıl, erkekler için 70,7 yıl, kadınlar için 76,0 yıl olarak belirlendi. Bu verilere göre KKTC’deki kadınlar, dünya genelindeki kadınlardan daha uzun yaşıyor.

Bin 104 çift evlendi, bin 47 çift boşandı

2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı bin 104, boşanan çiftlerin sayısı bin 47 olarak kayıtlara geçti.

Hem kadınların hem de erkeklerin ortalama evlenme yaşı yükselirken, bireylerin daha geç yaşlarda aile kurmayı tercih ettiği görüldü.

Toplam evliliklerin yaklaşık yüzde 56’sına karşılık gelen ilk evlilikler, evliliklerin çoğunluğunu oluştururken, her iki tarafın da boşanmış olduğu evlilik oranı yüzde 20 olarak açıklandı.

Besimler: Ekonomik performans önemli

İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler, kurum tarafından derlenen kadın istatistiklerinin, ülkedeki toplumsal cinsiyet temelli göstergelerin izlenmesi ve kadın ile erkek nüfus arasındaki demografik, sosyal ve ekonomik farklılıkların ortaya konulması amacını taşıdığını belirtti.

Fırsat ve kaynaklara erişim ile kamu hizmetlerinden yararlanma süreçlerinde cinsiyete dayalı farklılıkların ölçülmesi ve düzenli olarak izlenmesinin, eşitlik temelli politika tasarımının temel unsurlarından olduğunu vurgulayan Besimler, “Bu çerçevede bireylerin cinsiyeti nedeni ile ayrımcılığa maruz kalmaması, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için sorumluluğu bulunan tüm taraflarca çalışmalar yapılması ve olumsuz göstergelerin iyileştirilmesi gerektiği bir gerçektir” dedi.

Besimler, araştırmaların, kadınların siyasi ve ekonomik alanlarda daha fazla yer almasının, kaynak kullanımında etkinliği artırdığına, kurumsal ve ulusal ekonomik performansı iyileştirdiğine, toplumsal refah ve eşitsizliklerin azaltılmasına katkı sağladığına işaret etti.

Besimler, bu bağlamda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca bir etik veya sosyal hedef değil, aynı zamanda ekonomik ve kalkınma stratejilerinin ayrılmaz bir bileşeni olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026, 10:33