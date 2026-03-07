Aracın farını kırdı

Lefkoşa’da yaşanan olayda 22 yaşındaki E.A. geç sinyal verdiği gerekçesiyle önünde seyreden 67 yaşındaki sürücünün aracına yumruk atarak, farını kırdı. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı teminatla serbest bırakıldı. zanlının araçta 25 bin TL tutarında hasar oluşmasına neden olduğu açıklanırken, polis detayları aktardı.

Polis, 5 Mart 2026 tarihinde saat 15.40 raddelerinde Lefkoşa’da bulunan Haydar Aliyev Caddesi üzerinde trafikte seyir halinde bulunan zanlının, geç sinyal verdiği gerekçesiyle H.K.’nin yönetimindeki Toyota marka aracın sağ arka far kısmına yumruk vurmak suretiyle hasara uğrattığını söyledi. Polis, söz konusu darbe sonucu aracın sağ arka farının kırıldığını ve aracın yaklaşık 25 bin TL zarara uğradığını belirtti.

Polis, olayın ardından yapılan şikâyet üzerine zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, olayın meydana geldiği bölgede yapılan araştırmada olayı aydınlatıcı nitelikte kamera görüntülerinin tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak verdiği gönüllü ifadede, söz konusu aracın sağ arka kısmına eliyle vurduğunu ancak farın o esnada kırılıp kırılmadığını bilmediğini beyan ettiğini söyledi. Polis memuru ayrıca, zanlıya yapılan dava tebliği sırasında suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının KKTC’de çalışma izinli olarak bulunduğunu ifade ederek davaları görüşülünceye değin teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

