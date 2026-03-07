İki kişilik çete

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde faaliyet gösteren 5 farklı markete girerek, bir milyon TL’yi aşkın ürün ve para çalan, polis hücresinden firar eden T.Ç.(E-28) ile Ö.Ç.(E-23), dün teminat maksatlı olarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılar, tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. Duruşmada zanlıların firari oldukları birkaç saatte Lefkoşa’da bir marketten 14 bin TL nakit para ile 10 bin TL değerinde yiyecek çaldıkları belirtildi. Ayrıca bir işletmeden 2 adet motosikleti de sirkat ettikleri açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Löğmen Yücetürk, zanlıların 20 Şubat tarihinde Gazimağusa’da Karakaya Market’e kapıyı kırarak girdiklerini ve market içerisinden 60 karton sigara ile 3 bin TL ve 200 Euro sirkat ettiklerini belirtti. Polis, 22 Şubat’ta zanlıların Seçkin Market’in camlarını kırmak suretiyle içeriye girerek, 400 karton sigara, 6 şişe alkollü içki, muhtelif eşyalar ve 13 bin TL nakit parayı çaldıklarını açıkladı. Polis memuru, zanlıların 26 Şubat’ta zanlıların Gourment Market’e girerek, muhtelif sayıda sigara, tütün, yiyecek ve içerisinde henüz belirlenemeyen miktarda para bulunan yazar kasayı sirkat ettiklerini kaydetti. Polis, aynı tarihte Sütlüce’de faaliyet gösteren Pınarlı Market’e de girerek, muhtelif sayıda sigara, gıda malzemesi, bir adet cep telefonu ve 7 bin 200 TL nakit para çaldıklarını belirtti. Polis, zanlıların Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren Kuşaf Market’in camlarını kırmalarına rağmen, olay yerini gören birini fark etmeleri üzerine herhangi bir eşya almadan ayrıldıklarını bildirdi.

Polis suçlarını tek tek sıraladı

Zanlıların, güvenlik kamera kayıtları ve yürütülen soruşturma neticesinde tespit edilerek arandığını ifade eden polis, 26 Şubat’ta Girne’de polis tarafından fark edildiğini, ancak kullanımlarındaki araçla hızla kaçarak Gazimağusa’ya geldiklerini açıkladı. Zanlıların, yürütülen soruşturma kapsamında Gazimağusa’da bir işletme içerisinde yakalandığını belirten polis, sirkat edilen ürün ve paranın toplam değerinin bir milyon TL’yi aştığını aktardı.

Polis, zanlıların 4 Mart’ta tutuklu bulundukları hücreden firar ettiklerini ve Lefkoşa’da bir marketten 14 bin TL nakit para ile 10 bin TL değerinde yiyecek ürünü çaldıklarını, ayrıca bir işletmeden 2 adet motosikleti de sirkat ettiklerini söyledi. Aynı gün yakalanan zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep eden polis, soruşturmanın tamamlandığını mahkemeye iletti.

Mahkeme, zanlıların 3 ayı geçmemek üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine emir verdi.