Yoğun hazırlık

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, bir grup ‘üst düzey uzmanla’ birlikte dün Güney Kıbrıs’a giderek, İran’a yönelik önlemleri ele aldı. Ağrotur üssünde gerçekleşen toplantıya Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve Rum Milli Muhafız Ordusu komutanları da katıldı. Bakan Healey, sadece üsleri değil Kıbrıslıları korumayı amaçladıklarını söyledi.

İngiltere’nin, Kıbrıs’taki üs bölgesinde 6 adet F-35 ve Eurofighter uçaklarının bulunduğunu açıklayan Healey, buna 2 adet AW159 Wildcat helikopterinin eklendiğini söyledi. İngiltere Savunma Bakanı, önümüzdeki hafta Portsmouth'tan ayrılması beklenen ‘HMS Dragon Type 45’ savaş gemisinin adaya gelerek demirleyeceğini kaydetti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise, İran’daki füze hedeflerine saldırı haklarının olduğunu açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, adaya gelişinden sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Hava savunmasını koordine etmeye yardımcı olmak için en iyi uzmanlarla birlikte adaya geldik. Buradaki toplantılar sadece İngiltere'nin değil, aynı zamanda ABD ve diğer müttefiklerin gemilerini ve sistemlerini konuşlandırmalarını da içeriyor."

Kıbrıs’taki üslerde görev yapan İngiliz askerlerini kutlayan Healey, İran’a yönelik saldırılarla ilgili bilgi vermedi.

Lammy: Saldırı hakkımız var

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise, Kıbrıs'taki üssün Orta Doğu'daki insansız hava araçlarını düşürme misyonları için kullanıldığını belirtirken, İran'daki füze üslerine yasal olarak saldırı düzenleyebileceğini söyledi.

BBC'ye verdiği demeçte, "İnsanlarımızı ve personelimizi korumak tamamen yasaldır ve bu nedenle, bu koşullar altında tüm operasyonel kapasitemiz emrimizdedir" diyen Lammy, kendisine yönetilen soruları yanıtladı.

İngiltere'nin İran'a doğrudan saldırması ve böyle bir eylemin yasal olup olmayacağı sorusuna yanıt olarak, "Burada avukat gibi davranmak için bulunmuyorum, ancak izleyicilerinizin anlayacağını düşünüyorum ki, saldırıya uğramamız durumunda, evet, bölge genelinde halkımıza saldırmayı planlayan siteleri devre dışı bırakabiliriz " dedi.

Aynı röportajda, Kıbrıs'taki İngiliz Akrotiri hava üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısı öncesinde ve sonrasında hükümetinin aldığı önlemleri savundu ve "Hava savunmasıyla ilgilenen 400 kişilik ek personelimiz var ve bu Kıbrıs'ı da kapsıyor" diye vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026, 10:26