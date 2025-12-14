Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 22 alkollü sürücü rapor edildi, 30 araç trafikten men edildi

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen denetim-lerde 2 bin 408 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sırasında çeşitli trafik suçlarından toplam 374 sürücü rapor edildi. Kontrollerde 30 araç trafikten men edilirken bir sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle: 186’sı hız sınırını aşmak, 22’si alkollü araç kullanmak, 4’ü sürüş ehli-yetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 5’i cep telefonu ile araç kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmamak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 12’si ruhsatsız araç kullanmak, 9’u elektrikli scooter kurallarına uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 13’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 98’i diğer trafik suçları.

