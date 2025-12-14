banner564

374 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri, önceki gece ülke genelinde 2 bin 408 aracı denetledi

Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 22 alkollü sürücü rapor edildi, 30 araç trafikten men edildi
Polis Genel Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen denetim-lerde 2 bin 408 araç sürücüsü kontrol edildi.
Denetimler sırasında çeşitli trafik suçlarından toplam 374 sürücü rapor edildi. Kontrollerde 30 araç trafikten men edilirken bir sürücü de tutuklandı.
Rapor edilen trafik suçları şöyle: 186’sı hız sınırını aşmak, 22’si alkollü araç kullanmak, 4’ü sürüş ehli-yetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 5’i cep telefonu ile araç kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmamak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 12’si ruhsatsız araç kullanmak, 9’u elektrikli scooter kurallarına uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 13’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak  ve 98’i diğer trafik suçları.
 

