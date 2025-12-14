İhraç edilecekler

KKTC’de ikamet izinsiz bulundukları gerekçesiyle tutuklanan Bangladeş uyruklu S.H., M.A.H., L.L. ile Nijerya uyruklu O.J.A. ve F.S.J., Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, olguları aktardı.

Polis memuru, Lefkoşa Muhaceret Şubesi’ne gelen S.H. ile M.A.H.’nin yapılan muhaceret kontrolünde, KKTC’de yasal statüleri bulunmaksızın ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan ince-lemede her iki zanlının da 8 Ekim 2025 tarihinden itibaren 65 gündür ülkede izinsiz olarak bulunduğu-nun belirlendiğini aktardı. Polis, L.L.’nin ise 16 Ocak 2024’ten beri 696 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun saptandığını kaydetti. Polis, söz konusu tespitler üzerine zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru ayrıca, Lefkoşa’da Ceyhan Sokak üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nijerya uyruklu O.J.A. ile F.S.J.’nin muhaceret yönünden denetlendiğini ifade etti. Polis, yapılan kontrolde O.J.A.’nın 21 Aralık 2021’den beri bin 446, F.S.J.’nin ise2 Ocak 2022’den beri bin 440 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların KKTC’de bulundukları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştı-rılması gerektiğini, ayrıca haklarında ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili kurumlarla gerekli ya-zışmaların yapılacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025, 01:29