‘Temkinli olalım’

Gazimağusa Belediyesi, dere yataklarındaki su akışına ilişkin güncel durumu kamuoyu ile paylaştı. Belediye açıklamasında, mevcut durumda su taşkını riski bulunmadığı belirtilirken, vatandaşların tem-kinli olmaları istendi.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları ve drone ile yapılan gözlemler sonucunda, dere yataklarından ilerleyen yağmur sularının iki ayrı koldan stabil şekilde aktığı tespit edildi. İnceleme-lerde, bir kolun Tuzla – Gazimağusa Devlet Hastanesi arkası güzergâhı üzerinden denize, diğer kolun ise Doğu Akdeniz Üniversitesi çevresinden Çanakkale Göleti istikametine kontrollü biçimde aktığı belir-lendi.

Belediye yetkilileri, mevcut durumda suyun yönlü ve dengeli ilerlemesi nedeniyle Gazimağusa bölgesi için herhangi bir su taşkını riskinin bulunmadığını ifade etti. Buna rağmen saha gözetimi ve kontrol çalışmaları tedbir amaçlı olarak sürdürülmekte, olası değişken durumlara karşı süreç yakından takip edilmektedir.

Gazimağusa Belediyesi, vatandaşlardan genel tedbirli olmalarını, zemin kat ve bodrum alanlarda dik-katli davranmalarını ve su geçişinin yoğun olabileceği noktalarda temkinli olmalarını talep etti.

Süreç boyunca Gazimağusa Belediyesi ekipleri, Gazimağusa Kaymakamlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su Dairesi, Polis Teşkilatı, İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri koordinasyon içinde sahada görev yapmaya devam ediyor. Gelişmelere ilişkin bilgilendirmeler resmî kanallar aracılığıyla kamuoyu ile pay-laşılacak.

