İhbar işe yaradı

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, C.E. (E-19), A.G. (E-19) ve A.E.’nin (E-20) Şht. Üsteğmen Mustafa Orhan Sokak’taki ikametgahında arama yaptı. Aramada, mutfak odasındaki masa üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar tutuklanarak Lefkoşa Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 12 Aralık 2025 tarihinde saat 19.30 raddelerinde alınan bir ihbar üzerine zanlıların Şht. Üsteğmen Mustafa Orhan Sokak’ta bulunan ikametgahında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince arama yapıldığını aktardı. Polis memuru, yapılan aramada mutfak odasındaki masa üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve söz konusu maddenin emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

