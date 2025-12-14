Tuzla yasta

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla köyünde yaşayan 57 yaşındaki Nurcan Kahraman, ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Evinde aniden fenalaşan Kahraman, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslen Baf’lı olan Nurcan Kahraman’ın üç çocuğu bulunuyordu. Çevresinde neşeli ve güleryüzlü kişiliğiyle tanınan Kahraman’ın vefatı Tuzla köyünde büyük üzüntüye yol açtı.

Kahraman’ın cenazesi, dün öğle ezanının ardından kılınan cenaze namazının ardından Gazima-ğusa’da toprağa verildi.

